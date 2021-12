Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha scelto Rosa Iovinella come nuovo segretario generale del Comune piemontese. Dunque Iovinella lascia Latina e il doppio ruolo fino. a oggi ricoperto di direttore generale e segretario dell'ente.

Iovinella, 51 anni, è laureata in giurisprudenza alla Luiss di Roma, esperta di gestione dei processi amministrativi complessi. La sua figura, nel capoluogo, è stata spesso criticata dall'opposizione di centrodestra nella passata amministrazione, che contestava l'eccessivo potere nelle mani della Iovinella. La conferma come segretario a Latina era arrivata lo scorso 20 ottobre con decisione del sindaco Damiano Coletta. Una scelta che aveva irritato non poco Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia.

Il sindaco di Torino Lo Russo l'ha scelto per il delicato incarico: "Rinnovo i ringraziamenti a Mario Spoto per il prezioso servizio reso alla Città in questi anni e gli auguro buon lavoro. A valle degli adempimenti tecnici amministrativi in carico agli uffici comunali, la nuova segretaria generale prenderà servizio presso la Città nel mese di gennaio".