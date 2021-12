''Purtroppo l'attendismo della giunta Zingaretti ha prodotto un'impasse cronica, arrivando persino alla revoca della gara di appalto di Autostrade del Lazio e alla folle revisione del progetto originario con lo stralcio di 491 milioni di euro di opere tramite la delibera regionale 988 dell'11 dicembre 2020, molte delle quali compensative e vitali per Latina e Aprilia'', argomentano Durigon e Zicchieri, che proseguono: ''Un vero e proprio disastro politico amministrativo, sul quale bisogna mettere la parola fine con l'intervento risolutivo del Governo. A tal proposito, auspichiamo un intervento rapido sia dal presidente Mario Draghi sia dal ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco che dal ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini'', concludono i leghisti.

''Il Governo adotterà le opportune iniziative per la realizzazione della Roma-Latina''. Lo annunciano i deputati pontini della Lega Claudio Durigon e Francesco Zicchieri, firmatari dell'ordine del giorno approvato dalla Camera durante la discussione sulla legge di bilancio.

