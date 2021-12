Nell'ambito dell'iniziativa "Lazio Solidale", proposta e attuata dal coordinamento regionale di Forza Italia Giovani Lazio, i ragazzi del coordinamento provinciale di Forza Italia Giovani Latina, grazie alle numerose donazioni raccolte in tutta la provincia, hanno donato dei pacchi alimentari alla chiesa San Luca di Latina (Quartiere Q5) e ad alcune famiglie del comune di Castelforte. La consegna ha visto protagonisti in prima persona il consigliere nazionale di Forza Italia Giovani Ciro Russo insieme al coordinatore cittadino di Forza Italia Giovani Latina, Luca Palmegiani, il suo vice Tommaso Malandruccolo e le responsabili di Azzurro Donna Latina Anna Zannella e Daniela Guglielmi, mentre per Castelforte è stato il consigliere comunale e coordinatore cittadino di Forza Italia Giovani Antonio Giuliano a portare quanto raccolto ad alcune famiglie in particolare difficoltà in questo periodo di festa.

Luca Palmegiani, Coordinatore Forza Italia Giovani Città di Latina, ha dichiarato: "Sono soddisfatto dall'esito della raccolta. È il secondo anno che prendiamo parte a quest'iniziativa e sono sicuro che quanto raccolto può rappresentare un significativo contributo per chi, in questo difficile periodo di crisi, vive un momento di difficoltà. Ringrazio la parrocchia di San Luca per la disponibilità e per la loro attività che svolgono all'interno della comunità del quartiere Q5, un vero punto di riferimento per tutti i residenti."