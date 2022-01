Federica Pellegrini, in compagnia del compagno Matteo Giunta e dei loro due bulldog, Rocky e Vanessa, hanno salutato l'arrivo del 2022 a Sabaudia, ospiti del presidente del Coni Giovanni Malagò. Federica Pellegrini ha immortalato le immagini del tuffo sulla sua pagina Instragarm, dove conta oltre 1,5 milioni di followers.

Il primo tuffo del nuovo anno, il primo dopo l'addio alle gare agonistiche, la campionessa olimpica Federica Pellegrini se l'è concesso nel mare di Sabaudia. Questa mattina, accompagnata da uno dei suoi bulldog, la campionessa di nuoto non ha resistito e s'è tuffata nelle acque blu della città delle dune.

