"Il lavoro premia sempre, ma quando il premio arriva l'ultimo giorno di un anno difficile, per tante cose, per la situazione di tante famiglie provate dalla crisi causata dalla pandemia, per l'acredine che pare aver invaso l'animo di troppe persone, per la difficoltà di far comprendere che la trasparenza e l'onestà sono le uniche vie per lavorare al bene comune, allora la soddisfazione e la riconoscenza sono davvero ad alti livelli". Così, il Comune di Sabaudia commenta l'arrivo di 4.743.400 euro per la realizzazione del progetto denominato Re-Think Sabaudia per la riqualificazione dell'area ex Spes.

Il progetto si compone di tre interventi: la ristrutturazione dell'edificio ex sede della Polizia Portuaria (da adibire ad alloggi per ospitare gli atleti durante gli eventi nazionali ed internazionali, per accogliere locali ed aree polifunzionali, per l'organizzazione di corsi di avvicinamento ad attività didattico-educative e centri diurni per le categorie fragili), la rigenerazione dell'ex magazzino (che diventerà un grande spazio polifunzionale a servizio della comunità) e la riqualificazione dell'area denominata Arena del Mare (dove si realizzerà una pista di atletica leggera per attività agonistiche, giovanili, universitarie ed amatoriali, anche per persone con difficoltà motorie promuovendo in tal modo l'inclusione sociale anche attraverso lo sport).

"Re-Think Sabaudia è nato come felice conseguenza del protocollo d'intesa sottoscritto tra il Comune e il Dipartimento di Architettura dell'Università Federico II di Napoli, con l'obiettivo di mettere a sistema professionalità e ricerca scientifica per approdare a progetti che valorizzino l'immagine della città dal punto di vista culturale, economico e sociale, nel rispetto dei valori ambientali caratterizzanti. L'intesa, sottoscritta dal sindaco Giada Gervasi e dal direttore del Diarc, professore Michelangelo Russo, ha messo a disposizione di Sabaudia un gruppo multidisciplinare di ricercatori sui temi di studio, indagine e progetto, coordinato da Giovanni Multari e dall'assessore al governo del territorio Pio Tacconi, per l'Amministrazione comunale. Si tratta del più alto finanziamento ottenuto dal Comune di Sabaudia negli ultimi 20 anni che riconsegnerà alla città un'area degradata totalmente riqualificata e che potrà diventare un riferimento sportivo importante. Qualcuno ora obietterà che è un altro spot elettorale e magari proverà ad impadronirsi dell'idea.. ed effettivamente capiamo che trovare argomenti di contestazione davanti all'ottenimento di 5 milioni di euro è un grande sforzo, ma d'altronde non dettiamo noi la tempistica dei fondi del PNRR del Governo. Qualcun altro dirà che sono solo chiacchiere e che non si farà nulla, e lo capiamo, perché sradicarsi da vecchie logiche partitiche politiche è davvero difficile… Non ci sarà, ma speriamo di sbagliarci, chi ringrazierà questa amministrazione ed il suo Sindaco per gli ottimi risultati raggiunti. Ah, non mancherà chi, convinto che questa Amministrazione non vedrà realizzato il progetto, non comprenderà perché gioiamo di questo finanziamento, abituato a non pensare al futuro della città, ma solo al proprio tornaconto".

"Se poi pensiamo che questa amministrazione è stata da sempre etichettata come incapace ed inutile e che, qualcuno negli ultimi giorni ha auspicato un cambiamento politico, bene, a tutte queste persone non diciamo proprio nulla, ma facciamo parlare le carte del Ministero, quelle di questo finanziamento e quelle di tutti gli altri ottenuti in questi 4 anni. Ad oggi sono oltre 15 i milioni di fondi extra comunali ottenuti dal Comune ed in questo conteggio non prendiamo in considerazione i fondi che altri enti hanno investito direttamente sul territorio di Sabaudia (per esempio i 3 milioni investiti dall'Astral per rifare le strade provinciali). Forse è il caso, per alcuni, di tornare sui propri passi, cosa difficile da fare, e prendere atto che un gruppo di incapaci ha fatto quello che nessuno prima ha mai fatto, perché nonostante i travasi di bile, i milioni di euro portati a Sabaudia da questa amministrazione sono inconfutabili! E si, vale anche per gli eventi internazionali che tanto sono stati contestati. Programmare, progettare, creare intese ed unione di intenti sarà anche un lavoro lungo, ma alla fine porta a questi risultati. Forse chi ha creato problemi a Sabaudia sono stati coloro che ora si proclamano più competenti, ma che in realtà, quando hanno potuto, hanno pensato a tutto tranne che alla città e gli effetti si vedono ancora. D'altra parte c'è chi in Comune fa tante cose, senza prendere rimborsi chilometrici per andare a Roma a trovare risorse extracomunali, e chi invece in Comune non ha fatto nulla, ma ha preso i rimborsi chilometrici per spostarsi da casa al palazzo comunale. La differenza sta tutta qui. E visto che molti continuano a ripetere ai cittadini di Sabaudia di ricordarsi di ciò che accade, ci uniamo all'invito, certi che i cittadini hanno anche una buona memoria a lungo termine".