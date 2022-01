Da subito, ABC si è attivata per evitare eventuali situazioni di disagio alla comunità cittadina, riorganizzando adeguatamente i turni di lavoro.

L'Azienda, attualmente, registra l'assenza del 23% circa della forza operativa, una percentuale riconducibile - per oltre la metà - al Covid (quarantena, isolamento o malattia).

A seguito dell'acuirsi dell'emergenza sanitaria da Covid-19, che ha coinvolto anche diversi dipendenti della ABC Latina, si segnala che in questi giorni si potrebbero verificare eventuali ritardi nel servizio di raccolta dell'indifferenziato nelle aree servite dal vecchio sistema di raccolta differenziata.

