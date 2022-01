Anche quest'anno il TeamDiver di Latina ha voluto salutare il nuovo anno con un brindisi subacqueo. Proprio così, l'associazione presieduta da Emanuele Iacobini ormai da molti anni organizza un tuffo in prossimità del Capodanno per un cin cin particolare tra amanti della subacquea. Questa volta, complici le condizioni proibitive del mare, ha fatto da scenario il laghetto di San Giorgio a Liri.

«Uscire da un brutto incubo, si può? No, si Deve! - afferma con convinzione Emanuele Iacobini - Gli ultimi due anni sono stati difficili per tutti noi, ma la Passione per il mare ci ha tenuto con il naso all'ingiù a guardare quel mondo, con i suoi abitanti, che sembra non aver risentito minimamente di quello che accadeva in superficie tra gli esseri umani. Forse le creature marine sono state le uniche a trarre vero vantaggio dalla nostra pandemia». Durante i lockdown anche il traffico di mezzi nautici ha vissuto un calo sensibile, agevolando un ripopolamento dell'habitat marino che ha offerto scenari mozzafiato agli appassionati.

«Noi del Teamdiver, nel pieno rispetto del buon senso e delle regole, in questi due anni non abbiamo mai abbandonato il nostro mare - sottolinea Iacobini - Continuando così, quando era possibile, a svolgere immersioni importanti anche fino a 100 metri di profondità esplorando relitti meravigliosi, viaggiare all'interno della nostra bell'Italia, svolgere corsi attraverso piattaforme on line e a vederci nel rispetto delle norme anti contagio. Sempre attivi, positivi e pieni di iniziative siamo comunque cresciuti e diventati di più! Motivati, stimolati e sempre con il sorriso sulle labbra, a volte abbiamo saputo anche rinunciare, ma sempre ottimisti in attesa di un'occasione migliore».

Con questo spirito, il TeamDiver si appresta a festeggiare i primi 11 anni di attività, vissuti tutti nel rispetto del mare.