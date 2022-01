Intesa raggiunta per i 50 lavoratori dei servizi in appalto presso la società Gelit di Cisterna. La totalità delle lavoratrici ed i lavoratori oggetto del cambio appalto potranno continuare a lavorare nel sito industriale o in alternativa presso altri siti della società, grazie ad una lunga trattativa ed un confronto serrato che si sono conclusi con l'accordo nella giornata di giovedì 30 dicembre.

A spiegarlo sono Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Ui, organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sottoscritto, che in una nota mostrano soddisfazione per l'intesa raggiunto.

"In questo modo vengono salvaguardati in pieno i livelli occupazionali, nonostante l'esubero da subito dichiarato da parte della società subentrante Conit srl, causato da un eccedenza di personale determinata da un processo di internalizzazione e di riorganizzazione interno alla Gelit che di fatto non avrebbe appaltato ed affidato un monte ore sufficienti a garantire il mantenimento occupazionale degli addetti. Tutti i lavoratori e le lavoratrici saranno riassunti e manterranno le condizioni economiche precedenti - dichiarano e responsabili territoriali che hanno sottoscritto l'intesa - con contratti a tempo indeterminato. Il senso di responsabilità che è maturato al tavolo della trattativa anche da parte aziendale per la ricollocazione della parte di personale in esubero , ha consentito alla fine di evitare che alla già grave situazione occupazionale del territorio si aggiungessero ulteriori situazioni di criticità. L'accordo raggiunto e sottoscritto arriva infatti in un momento difficile di crisi pandemica, dove il confronto e la condivisione degli obiettivi occupazionali tra le parti, come in questo caso, diventa il valore aggiunto, scongiurando il fatto che siano i lavoratori a dover pagare ‘il prezzo del lavoro' e la diminuzione ( come in questo caso ha scelto Gelit). Un risultato che ripristina il giusto clima all'interno del sito industriale e che consente alle parti di mantenere un confronto e soprattutto relazioni sindacali improntate sulla buona occupazione. Le segreterie territoriali Filcams Cgil Fisascat Cisl e Uiltucs Uil sarannoimpegnate a monitorare e seguire il nuovo appalto e a tal fine si è tenuto nella giornata di ieri l'assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori dove sono stati illustrati i contenuti dell'accordo raggiunto".