«Sono state messe a dimora piante di prima grandezza – spiega l'Assessore al Verde Pubblico Dario Bellini –, un lavoro di ottima fattura che sarà seguito da una bonifica integrale di tutta l'area da parte di Abc per eliminare i residui di cantiere e i rifiuti che nel tempo si erano accumulati nelle aiuole. Il Comune, inoltre, presenterà un nuovo progetto anche per il bando "Ossigeno" del 2022».

Sono terminati i lavori del progetto per il miglioramento della sostenibilità ambientale del parcheggio a servizio della stazione di Latina Scalo ammesso a finanziamento nell'ambito del percorso della Regione Lazio "Ossigeno". Piantumati 101 alberi e 18 arbusti nelle aiuole all'interno del parcheggio, mentre ulteriori riquadri idonei a ospitare un nuovo filare di platani sono stati realizzati sul marciapiede di viale Marco Aurelio.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli