Un rubinetto e un cartello: «Acqua buona, puoi bere gratis». Alcuni cittadini di origine molto probabilmente marocchina, hanno deciso di fare un gesto dedicato ai braccianti e ai senzatetto che percorrono ogni giorno via dei Giardini. Per loro hanno messo a disposizione l'acqua, potabile, portando un rubinetto fino a bordo strada. Complimenti.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli