La città dice addio a Benito Iorillo, per tutti Ben, uno dei pionieri dello radio e degli spettacoli culturali ad Aprilia. L'uomo è morto questa mattina nella propria abitazione, aveva 79 anni. Ben Iorillo è stato una vera e propria istituzione del mondo dello spettacolo locale, prima come promoter negli anni ‘70 di eventi e concerti che spaziavano dal rock negli stadi agli spettacoli teatrali, poi come fondatore nel 1976 di Radio Lazio Sud - una delle prime emittenti libere e infine (nel 1984) del periodico d'informazione "Il Giornale del Lazio", quindicinale che ancora oggi è uno dei più seguiti della città da anni diretto dal fratello, Bruno Iorillo. La camera ardente verrà allestita venerdì 14 gennaio dalle ore 11.00 presso il teatro Europa, i funerali si terranno sempre venerdì alle 15.30 nella chiesa di San Michele Arcangelo di piazza Roma.