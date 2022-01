Buone notizie per gli oltre 300 agricoltori e imprese agricole di Sermoneta, che vedranno ridotte le tariffe dei diritti di segreteria per i servizi Uma- Utenti Motori Agricoli.

Il servizio è gestito dal Comune di Sezze a cui Sermoneta è convenzionato insieme a Bassiano. La convenzione prevede la semplificazione di tutti i servizi gestiti dallo sportello Uma, come l'assegnazione del carburante agricolo, la registrazione delle macchine agricole, la denuncia annuale, l'apertura delle posizioni impresa Uma ecc. Tuttavia, nonostante la convenzione parli di "standardizzazione delle procedure", i diritti di segreteria pagati dagli agricoltori di Sermoneta erano più alti rispetto a quelli pagati dagli agricoltori di Sezze.

Per questo nei giorni scorsi il sindaco Giuseppina Giovannoli e il delegato all'agricoltura Bruno Bianconi hanno scritto al sindaco di Sezze chiedendo di riportare equità tra gli agricoltori di Sermoneta, Bassiano e Sezze. Una richiesta accolta dal sindaco di Sezze, Lidano Lucidi, che l'altro giorno con una delibera di Giunta ha uniformato gli importi tariffari pagati dagli agricoltori di Sermoneta e Bassiano adeguandoli a quelli pagati dagli agricoltori di Sezze.

«Ringraziamo il sindaco Lucidi per aver compreso lo spirito della richiesta – spiegano Giovannoli e Bianconi – e per aver corretto una disparità di trattamento nella gestione dei servizi legati all'agricoltura, un settore fondamentale della nostra economia. La collaborazione tra istituzioni è fondamentale per risolvere le problematiche e questo risultato ne è un esempio».