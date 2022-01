Il Movimento per Aprilia (MovAp) rinnova il direttivo, nominando come presidente Alessandro Mammucari e componendo una squadra di 24 componenti che appare già pronta alla sfida delle elezioni amministrative 2023. In questi giorni c'è stato il rinnovo delle cariche, Mammucari sostituirà alla guida di MovAp Lorenzo Lauretani - nominato vice presidente - mentre tesoriere del movimento sarà Giorgio Cardella. "Per volontà unanime - spiega Mammucari - mi è stato chiesto di guidare il movimento per i prossimi tre anni succedendo a Lorenzo Lauretani che come primo presidente che ci ha guidato fino ad oggi. E voglio ringraziare proprio Lorenzo, nuovo vice presidente, che ha creduto fin dall'inizio in questo progetto e con passione ci ha guidato in questi anni con un impegno costante consentendo a tutti noi di trovare in MovAp un importante punto di riferimento. Da oggi ci aspetta la sfida delle prossime elezioni comunali che proietteranno Aprilia nel prossimo decennio, anni decisivi per la crescita di tutti noi. La sfida dei fondi del Pnrr, la sfida ambientale di costruire una città diversa e rispettosa dell'ambiente, un cambio di passo sul fronte urbanistico, una nuova politica fiscale in grado di assicurare le risorse necessarie dopo la fine dei fondi comunitari, lo sviluppo del ruolo del mondo associativo quale perno per la crescita sociale della nostra città sono solo alcuni dei punti su cui baseremo la nostra azione politica nei prossimi mesi". Ma soprattutto nel suo primo intervento da presidente Mammucari traccia la prospettiva del movimento: quella di presentarsi alle elezioni puntando a un accordo tra i movimenti di sinistra e l'amministrazione civica alla guida della città. "In questi ultimi mesi abbiamo in più occasioni dialogato con l'attuale amministrazione per costruire un percorso comune in vista delle prossime elezioni comunali del 2023, continuando a dialogare con le altre forze politiche a noi più vicine come Azione, Europa Verde Aprilia, Rifondazione Comunista, Terzo Polo e FuturAprilia in vista di questa importante scadenza nella consapevolezza dell'importanza di un percorso collettivo. Continueremo in questo dialogo - spiega Mammucari - con l'amministrazione comunale e con le altre forze per costruire un alleanza politica vincente in grado di guidare Aprilia nei prossimi anni partendo da ciò che di buono è stato fatto e proponendo di modificare quelle decisioni che per noi non sono state adeguate. Obiettivo 2023 per vincere la sfida elettorale delle prossime comunali".

Questo il nuovo direttivo MovAp: Alessandro Mammucari (Presidente), Lorenzo Lauretani (vice presidente) Monica Tomassetti; Francesco Carbone; Bruno Di Tomassi; Marcello Fortini; Giovanna Tomassetti Giovanna; Francesco Carbone; Angelo Suppa; Felice Sibilla; Laura Sorrentini; Paolo Puccini; Antonio Manduca; Fabrizio Ascani; Danilo Marinucci; Angelo Monaco; Luca Moriggi; Andrea Guardati; Luigi Gambetti; Valeria Cassini; Loreto Colasanti; Roberta Pichi; Giovanni Nardini e Giorgio Cardella (tesoriere)