Taglio del nastro per l'Ostello Ossigeno, sul valico tra Itri e Campodimele, che verrà inaugurato il 18 gennaio assieme a un'innovativa area playground nel Comune di Itri. All'importante giornata di inaugurazione per l'Ente Parco Naturale dei Monti Aurunci prenderà parte anche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. A partire dalle 11, Zingaretti sarà accolto presso il vivaio dell'Ente, a Itri, dov'è stata ultimata di recente un'area playground che è stata realizzata grazie a un finanziamento regionale da 120mila euro rivolto alle aree protette. L'iniziativa, di più ampio respiro, mira a dar vita a degli spazi dedicati al fitness outdoor e alle attività ludiche per bambini. Oltre a quella di Itri, ne saranno realizzate una a Pontecorvo e una a Pico. Come fanno sapere dal Parco, «il fine del progetto era quello di fornire delle aree per attività ginnica all'aperto e di un piccolo spazio giochi bambini da utilizzarsi dalla cittadinanza, perché ubicate in prossimità di centri urbani o di aree già adibite ad attività sportive».

Dopo la visita all'area playground, sarà la volta dell'Ostello Ossigeno, che, dopo una prima apertura al pubblico a dicembre, sarà ufficialmente inaugurato alla presenza di Zingaretti. «La struttura, meglio conosciuta nel territorio del parco come Villa Iaccarini, a seguito di un intervento di ripristino, è adesso pronta – scrivono sempre dal Parco - ad accogliere giovani ed escursionisti che vogliano pernottare in un eco ostello completamente immerso nella natura. Il progetto è stato realizzato grazie ai fondi del Bando Itinerario Giovani e sarà gestito dall'associazione Giovanile APS Naturae. Un traguardo raggiunto grazie alla professionalità dei tecnici dell'Ente e all'impegno degli operai senza i quali sarebbe stato impossibile realizzare l'opera entro il termine stabilito. L'apertura dell'Ostello apre una nuova stagione per l'Ente Parco chiamato a tutelare e rilanciare il territorio con scelte amministrative improntate alla modernità e all'innovazione nella gestione delle risorse pubbliche, con l'ambizione di diventare un punto di riferimento per coloro che vogliono una pubblica amministrazione sempre più efficace ed efficiente». L'ostello sarà ufficialmente operativo nell'attività ricettiva a partire dal mese di aprile.