"Intendo creare un filo diretto con la Consulta degli studenti che rappresenta una vera e propria comunità fatta di migliaia di ragazzi in tutta la nostra provincia – sottolinea Stefanelli – e leggerò con attenzione la relazione che mi hanno consegnato per acquisire tutte le informazioni relative alle condizioni strutturali degli istituti che sono di nostra competenza. Nel prossimo incontro, che avverrà dopo la predisposizione del bilancio dell'ente, spero di poter dare buone notizie rispetto all'inserimento nel documento di programmazione economica di fondi destinati a risolvere le criticità esistenti".

Al centro dell'incontro le problematiche degli istituti del territorio pontino che i due rappresentanti hanno raccolto in un documento consegnato al Presidente Stefanelli: dai problemi degli impianti di riscaldamento alle nuove criticità intervenute con la pandemia, i ragazzi hanno tracciato un quadro generale che sarà oggetto di ulteriori approfondimenti nei prossimi mesi.

