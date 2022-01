Importante novità nell'Offerta Formativa delle scuole del territorio: dal 1 Settembre 2022, oltre agli indirizzi Tecnico Economico, Tecnico per Geometri, Tecnico Agrario e Liceo Artistico, presso l'IISS Cesare Battisti di Velletri (RM), verrà attivato il percorso Professionale quinquennale indirizzato alle Discipline Sociali e per la Sanità.

"I Tecnici, che si diplomeranno in 5 anni, avranno la preparazione giusta per l'iscrizione in qualsiasi Facoltà Universitaria, ma saranno anche in possesso di competenze specifiche facilmente spendibili nel mercato del lavoro, in strutture volte al benessere della persona, al tempo libero e allo sport, alla sanità e al miglioramento della qualità della vita - si legge nella nota dell'istituto - Le materie? Accanto alle discipline comuni, quali Italiano, Matematica, Scienze e Lingua Inglese, un ampio monte ore verrà dedicato alle Scienze Umane e Sociali, alla Psicologia Generale ed applicata alle metodologie operative, all'Igiene e alla cultura Medico-Sanitaria. L'idea è quella di offrire ai giovani nuove strade indirizzate al mondo dello Studio e del Lavoro, rendendo più efficaci e dirette le strategie di formazione e di inserimento nei settori professionali e di Studio più apprezzati ed attuali. Vi aspettiamo numerosi il giorno mercoledì 26 Gennaio dalle ore 14.30 alle ore 18, presso la sede di via dei Lauri dell'IISS "Cesare Battisti", per la presentazione del nuovo indirizzo di studi. Saranno disponibili materiali informativi, colloqui con i Docenti, visita alla struttura scolastica e assistenza per le iscrizioni, per tutti i nostri indirizzi".