L'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio ha autorizzato l'attivazione, dal 1 settembre 2022, di una nuova specializzazione nell'Istituto Galilei Sani, ossia la "Conduzione di apparati e impianti marittimi".

Il diplomato in questa specializzazione sarà in grado, alla fine del quinquennio, di interagire con i sistemi di assistenza e sorveglianza del traffico marittimo, gestire gli spazi a bordo, gestire l'attività di trasporto, organizzare il trasporto in sicurezza, controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto e intervenire in fase di programmazione della manutenzione.

"Conduzione di apparati e impianti marittimi rappresenta una opportunità per lo sviluppo della marina di Latina perché forma periti inseriti nel territorio e concorre al suo sviluppo economico" si legge nella nota dell'istituto che, per illustrare questo innovativo percorso per il capoluogo, invita i genitori dei futuri studenti all'open day che si terrà domani, dalle 10 alle 19.