Il Consiglio comunale di Aprilia proporrà l'intitolazione di un parco a David Sassoli, il presidente del Parlamento Europeo scomparso pochi giorni fa. E' stata infatti protocollata una mozione per chiedere l'intitolazione di un'area verde nel quartiere Europa (ex 167) allo stimato politico e giornalista, prima volto noto come conduttore del Tg1 e poi europarlamentare del Partito Democratico, che verrà illustrata e discussa nell'assise cittadina convocata per venerdì 27 gennaio alle ore 15.30. Primi firmatari e promotori della mozione sono i consiglieri comunali di maggioranza Federico Cola (L'Altra Faccia della Politica) e Francesco Grasso (Forum per Aprilia), ma non c'è dubbio che la mozione sarà condivisa in maniera bypartisan dall'intero Consiglio comunale.

La morte di Sassoli, avvenuta lo scorso 11 gennaio dopo essere stato ricoverato dal 26 dicembre 2021 per una grave forma di disfunzione del sistema immunitario, ha colpito in maniera profonda l'opinione pubblica italiana e in maniera trasversale la politica che ha lodato il rigore morale, l'impegno e l'autorevolezza del presidente del Parlamento Europeo.