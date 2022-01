"Questa nuova programmazione delle risorse consentirà di completare il piano di edilizia pubblica atteso da oltre 15 anni nella provincia di Latina, rispondendo in modo concreto al fabbisogno abitativo dei vari Comuni pontini. L'Amministrazione Zingaretti prosegue il proprio impegno per sostenere il diritto alla casa e favorire servizi più efficienti con interventi di ampliamento e rigenerazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica" dichiara Massimiliano Valeriani, assessore regionale alle Politiche abitative.

La Giunta regionale ha approvato questa mattina la delibera sulla riprogrammazione degli investimenti per la realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte dell'Ater di Latina. In particolare, con un finanziamento complessivo di oltre 15 milioni di euro verranno costruiti 102 nuovi appartamenti: 48 alloggi nel Comune di Aprilia, 24 nel Comune di Pontinia, 15 nei Comuni di Cori e di Itri.

