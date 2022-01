Il portiere di Latina in forza alla Juventus, Mattia Perin, è risultato positivo al coronavirus. A comunicarlo la stessa società bianconera: "Juventus Football Club comunica che è emersa la positività al Covid-19 di Mattia Perin. Il calciatore è già stato posto in isolamento".

Il 29enne pontino sarà quindi fuori dagli allenamenti fino alla negatività. Per lui quest'anno 6 presenze, 3 in campionato, 1 in Champions League, 1 in Coppa Italia e 1 nella finale di Supercoppa Italiana persa contro l'Inter.