Il Comune di Aprilia intitolerà un parco cittadino a David Sassoli, il presidente del Parlamento Europeo scomparso lo scorso 11 gennaio. L'assise che si è riunita giovedì scorso ha infatti approvato all'unanimità la mozione proposta dai consiglieri Federico Cola (L'Altra Faccia della Politica) e Francesco Grasso (Forum per Aprilia) che hanno chiesto all'amministrazione comunale di individuare e intitolare un'area al giornalista e politico. I consiglieri hanno inoltre individuata la zona nel quartiere Europa-Toscanini, visto che: "ad Aprilia esiste un intero quartiere con le vie dedicate alle nazioni che compongono la Comunità Europea, compreso il parco Europa e piazza delle Comunità Europee".

Per questo la mozione impegna l'amministrazione comunale ad attivare percorsi idonei per individuare un'area nel quartiere e intitolarla alla memoria di Sassoli e ad attivare la commissione Toponomastica, affinché si riunisca per gli adempimenti di sua competenza. "Sono felice, soddisfatto e pieno di orgoglio. La sua figura - dice consigliere Federico Cola - merita il doveroso rispetto e il giusto ricordo, tra chi interpreta la Politica con la P maiuscola, mettendo al centro le persone. Tutta l'Europa, tutti i suoi cittadini gli devono molto".