Si è tenuto nei giorni scorsi un sopralluogo congiunto tra Anas, Provincia di Latina e Comune di Cisterna sulla Statale Appia per la messa in sicurezza dell'intersezione con via Artemide e via Ninfina II.

Erano presenti per l'Anas il direttore dei lavori esecutivi Ernesto Triunveri, per la Provincia il Dirigente Settore Viabilità e Trasporti Paolo Rossi, unitamente al tecnico coordinatore dell'area nord Manfredo Fantozzi e al geometra Antonio Treglia, per il Comune di Cisterna l'assessore ai Lavori Pubblici Andrea Santilli, il consigliere Elio Sarracino, il dirigente del Settore 4 Luca De Vincenti, il Comandante della Polizia Locale Raoul De Michelis.



L'incontro è stato sollecitato dal Comune di Cisterna che a più riprese ha chiesto la realizzazione di un intervento strutturale in grado di poter ridurre la pericolosità del tratto stradale. Numerosi sono stati, infatti, gli incidenti avvenuti negli anni, anche con gravi conseguenze a mezzi e persone.



"Ringraziamo per il sollecito interessamento anzitutto il Prefetto Falco – ha commentato l'assessore Santilli –, e l'Anas e la Provincia di Latina per il sopralluogo tecnico. L'incrocio in questione si trova in un punto molto trafficato sia dai mezzi pesanti che dalle autovetture, ed è stato troppe volte oggetto di cronaca per incidenti con feriti gravi.

Nell'incontro è emersa un'unità d'intenti nel voler prendere in esame un intervento di messa in sicurezza del tratto stradale come, ad esempio, la realizzazione di una rotatoria. A questo proposito il Comune di Cisterna ha già elaborato un progetto di massima da poter adeguare alle indicazioni che ci giungeranno dall'Anas, proprietaria della Statale Appia, e dalla Provincia, proprietaria della via Ninfina II.

Per la sua realizzazione si dovrà procedere per fasi, con i tempi necessari per le procedure tecniche che riguardano gli espropri delle aree limitrofe e il trasferimento dei cosiddetti sottoservizi per gli impianti telefonici ed elettrici presenti".