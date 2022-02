L'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato dice: "Oggi si conferma una riduzione su base settimanale del 30% dei casi positivi". Un importante segnale, dunque, per l'andamento della pandemia nel Lazio. "È un dato significativo per il secondo giorno di seguito che indica una curva che sta discendendo. Bisogna consolidare il risultato attraverso una ulteriore spinta della campagna di vaccinazione con l'obiettivo di raggiungere il 90% di popolazione adulta con dose booster entro le prossime due settimane. Dopodiché inizieremo a vedere gli effetti anche sulla rete ospedaliera e sui decessi".

