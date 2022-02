"Il servizio di raccolta differenziata porta a porta – afferma Laura Perazzotti di Latina Bene Comune – continua ad estendersi. Il processo, avviato nella precedente amministrazione, sta trovando continuità e sta perseguendo nel tratteggiamento di una città sempre più pulita e sostenibile. Il rifiuto va inteso sia come opportunità economica, che come occasione di crescita civile per la città, e con il porta a porta è possibile agire su entrambi gli aspetti".

Il nuovo servizio di raccolta Porta a Porta, erogato dall'azienda Beni Comuni di Latina (Abc), si estenderà a partire dal 14 marzo 2022 alle zone di Latina Ovest rurale; Borgo Santa Maria; Borgo Bainsizza; Borgo Montello; Borgo Le Ferriere; Latina Est rurale; Borgo Isonzo; Cucchiarelli; Morbella; Pantanaccio; Gionchetto. Alle 15.000 utenze raggiunte fino ad oggi si aggiungono, con questo step, altre 9.000 utenze.

"La qualità intesa come purezza del rifiuto raccolto – prosegue Perazzotti - è di gran lunga migliorata grazie alla differenziazione dei materiali. Sul lato del cittadino, questo, comporta il passaggio ad una tariffazione puntuale che consentirà, a coloro che ben differenziano i rifiuti, di avere minori costi in bolletta. I dati raccolti finora ci dicono che nei quartieri dove c'è il porta a porta siamo al 75% di raccolta differenziata. Sono dati mai raggiunti prima, a Latina". Sempre in accordo con Abc, sono stati delineati anche i prossimi obiettivi da raggiungere: "Bisogna proseguire in questo senso – conclude Perazzotti - mettendocela tutta affinché si arrivi a coprire, con la differenziata porta a porta, l'intero territorio comunale entro la fine dell'anno. La sfida è quella di eliminare tutti i cassonetti dalle nostre strade entro il 2023. Come detto a più riprese, vogliamo che Latina diventi il primo Comune del Lazio in termini di raccolta differenziata".

Aver scelto Abc come azienda speciale, alla luce dei risultati finora raggiunti si sta rivelando una mossa vincente. Ci tiene a specificarlo, sempre da Latina Bene Comune, Marina Aramini: "Sta venendo ripagato il coraggio avuto negli anni addietro nell'avviare, con Abc, un percorso di questo tipo che ha letteralmente ribaltato, nella direzione dell'azienda pubblica, la gestione dei rifiuti. Ringraziamo, per questo, il Direttore di Dott. Ascoli, gli operatori e tutto il personale per il grande impegno dimostrato".