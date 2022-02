Il progetto Laborat (Latina: Agricoltura, Buona Occupazione, Rete agricola territoriale) prosegue con le attività legate alle azioni di empowerment per contribuire alla crescita personale e professionale delle persone coinvolte nell'iniziativa. Cinque i corsi – totalmente gratuiti – rivolti ai cittadini di Paesi terzi e che coinvolgeranno, complessivamente, circa 400 persone con oltre 2.200 ore di formazione e orientamento erogate. Numerosi corsi, tra i quali i percorsi di alfabetizzazione in lingua italiana e sicurezza sul lavoro, sono stati già attivati nel mese di dicembre 2021 mentre altri sono in fase di attivazione.

Tra questi:

- Corsi in Empowerment in agricoltura sociale: percorsi che hanno come finalità quella di approfondire l'ambito dell'agricoltura sociale e delle ricadute sociali positive del mondo agricolo, anche attraverso percorsi di work experience in azienda.

- Corsi di Imprenditorialità e Autoimprenditorialità: I percorsi - con focus specifici relativi al mondo dell'agricoltura - hanno la finalità di approfondire la possibilità del lavoro autonomo in ambito agricolo e supportare i Cittadini dei Paesi Terzi orientati verso tale scelta.

- Orientamento e Bilancio delle Competenze: Il progetto prevede l'erogazione di percorsi integrati di orientamento individuale e bilancio delle competenze. I percorsi sono attivabili e modulabili secondo le esigenze dei partecipanti, fruibili in autonomia oppure in affiancamento ai corsi offerti dal progetto. Si tratta di percorsi volti a orientare il partecipante a 360° rispetto a temi rilevanti per l'inclusione come il lavoro, la socialità, la cittadinanza attiva, l'interfaccia con i servizi istituzionali e altro. Tramite il progetto è stato possibile ideare una metodologia tarata sulle esigenze dei partecipanti, anche a uso di iniziative future.

- Alfabetizzazione e potenziamento della lingua italiana, educazione civica: Il progetto prevede l'attivazione di corsi di alfabetizzazione, rivolti a gruppi di partecipanti con un basso livello di abilità nell'italiano Lingua Seconda, finalizzati a muovere i primi passi nell'apprendimento della lingua italiana, unitamente a corsi di potenziamento civico-linguistico, rivolti a partecipanti che sono già oltre il livello soglia nella lingua italiana e che hanno necessità di potenziare le abilità linguistiche e civiche.

- Sicurezza sul lavoro e stradale: Il progetto prevede l'attivazione di corsi di sicurezza sul lavoro e di corsi di sicurezza stradale, al fine di potenziare le competenze, anche in un'ottica di facilitazione dell'occupazione.

Le iscrizioni ai corsi sono aperte, per iscriversi o chiedere informazioni basta inviare una mail all'indirizzo: avviso12019fami@gmail.com. Sono ovviamente disponibili i contatti di Fislas Latina che è capofila del progetto Laborat, info sul sito www.fislas.com.

"Il progetto Laborat va avanti con iniziative mirate che puntano alla crescita di chi è chiamato o sarà chiamato ad operare nel mondo agricolo - ha dichiarato di Mauro D'Arcangeli, presidente di Fislas Latina - Alla fine di questa tornata di corsi oltre 400 persone, parliamo come noto di cittadini di Paesi terzi, avranno avuto modo di acquisire competenze fondamentali per chi lavora in questo settore ed anche per chi - questo è un aspetto importante che merita di essere sottolineato - vuole investire e attivare una propria attività nel comparto agricolo. Laborat continua a dare risposte concrete e sono felice che i partner di progetto, tutti di primissimo piano, stiano dando un contributo importante per questa iniziativa che, come noto, vede Fislas capofila ed importante elemento di raccordo. I corsi rappresentano anche un elemento importantissimo di crescita sociale per il nostro territorio che è chiamato ad ospitare questi lavoratori o, in alcuni casi, speriamo anche imprenditori del futuro".

Il progetto Laborat vede come capofila Fislas Latina (Ente bilaterale per l'agricoltura pontina costituito da organizzazioni datoriali e sindacali dei lavoratori del comparto agricolo del territorio). I partner progettuali sono: Saip Formazione e Lavoro, Coldiretti Latina, Agia – Associazioni Giovani Imprenditori Agricoli di Latina, Confagricoltura Latina, Cgil Frosinone-Latina, Cisl Latina, Uil Lazio, Comune di Fondi.