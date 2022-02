Sono 830 i nuovi positivi registrati oggi dalla Asl pontina per quanto riguarda Latina e provincia. Ci sono anche 3 decessi. Si tratta di una donna di Latina, classe 1950, con malattie respiratorie e renali e vaccinato, e di un uomo della stessa età di Sezze, con patologie pregresse e non vaccinato. Altra vittima una donna di Aprilia molto anziana, classe 1935, con due dosi di vaccino. Record di contagi di giornata che come sempre spetta al capoluogo con 206 casi, seguito da Aprilia con 129, 84 casi a Terracina, 56 a Formia e 40 a Sezze: questi i comuni più colpiti nelle ultime 24 ore della pandemia a casa nostra. Sono 36 i positivi registrati extra Asl.