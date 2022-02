E' morto oggi a Roma all'età di 82 anni, Erasmo Tiero. Conosciuto da tutti come "Molazza" per la sua energia travolgente in politica, è stato per anni tra i protagonisti della scena politica di Latina e provincia. Ha esordito con la Dc, poi ha seguito la carriera dei figli Enrico (vice portavoce regionale di Fratelli d'Italia) e Raimondo, oggi presidente del Consiglio comunale di Latina. Amato e stimato in città, aveva costruito la sua carriera politica sulla solidità dei rapporti con le persone. Il portavoce comunale di Fratelli d'Italia Gianluca Di Cocco, su Facebook, lo ricorda così: "Con lui se ne va un pezzo di storia di Latina".

I funerali si svolgeranno domani, venerdì 11 febbraio, alle ore 15,30 presso la chiesa di Santa Rita a Latina.