Qual è il regalo più bello che si può ricevere per la festa degli innamorati? Una bella borsa griffata per lei o un nuovo iPhone per lui? Per il prossimo San Valentino potete concedervi questi e tanti altri regali ma rigorosamente in cioccolato .... Si avete capito proprio bene, tutti gli oggetti che volete in puro cioccolato artigianale alla Festa del Cioccolato di Aprilia. Grazie al Sindaco Antonio Terra e all'Assessore Alessandro D'Alessandro, nonché a tutta l'Amministrazione Comunale di Aprilia si terrà, nella centralissima piazza Roma, la prima edizione della Festa del Cioccolato Artigianale che, come in ogni sua tappa riscuote tanto successo specialmente tra i golosi intenditori. Dall'11 al 13 febbraio, una tre giorni dedicata all'artigianalità ed ai prodotti buoni di cioccolato, senza trascurare didattica e intrattenimento con un occhio rivolto agli innamorati, infatti lunedì 14 sarà proprio la Festa di San Valentino. Il tour gastronomico delle Feste del Cioccolato Artigianali è l'unico che si manifesta come evento divulgativo e di promozione dei prodotti sani e genuini; quindi, non solo mostra mercato ma un vero e proprio momento di aggregazione e sponsorizzazione del made in Italy dei prodotti artigianali dolci.

Promuovere le proprietà benefiche del cioccolato artigianale è diventato l'argomento più proposto a livello mondiale, ma ogni volta vien fuori un elemento nuovo che ci stupisce e ci invoglia ancor di più a scegliere il cioccolato "VERO" rispetto a quello industriale. Antidepressivo, antiossidante, aiuta il cuore, la circolazione ed accelera il metabolismo; il cioccolato artigianale non fa male e la Festa di Aprilia è un'occasione unica per acquistare prodotti sani che non sono reperibili nella grande distribuzione. Non solo buoni ma anche belli, di ogni forma e colore, perfetti per essere regalati o semplicemente per concedersi un momento di pura goduria del palato.

Gli stand dei Maestri Cioccolatieri con i loro gustosi e sani prodotti rigorosamente artigianali apriranno la manifestazione venerdì dalle ore 10:00 ed accoglieranno in piazza golosi provenienti

da tutta Italia, pronti a degustare e fare scorta dell'ottimo cioccolato artigianale. Assolutamente da non perdere il CHOCO PLAY, laboratori didattici per bambini sulla lavorazione del cioccolato, ma anche tanti laboratori didattici per adulti in chiave professionale. Tali laboratori sono prenotabili direttamente sul sito www.festedelcioccolato.it.