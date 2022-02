"Un contributo fino a 1000 euro per aiutare i figli dei lavoratori in difficoltà con l'acquisto di testi e materiale di consumo per frequentare la scuola o l'università, connessione wifi e tecnologia hardware e software. Sono queste alcune delle misure contenute nel bando pubblicato dalla Regione Lazio per aiutare i lavoratori e le lavoratrici che durante il 2021 hanno vissuto un periodo di difficoltà economica e sono stati sospesi dal rapporto di lavoro a zero ore con ammortizzatori sociali".

Ad annuncialo è il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

"Ancora una volta abbiamo voluto mettere al centro delle politiche educative e formative le persone e le loro famiglie – continua Zingaretti - con tutti gli effetti positivi in termini di crescita per l'economia e per la collettività, che ne derivano. Con questo bando, infatti, diamo ai genitori un aiuto concreto per garantire ai propri figli la possibilità di svolgere in serenità il proprio percorso scolastico e universitario. E allo stesso tempo diamo ai lavoratori e alle lavoratrici senza figli, l'opportunità di investire nella formazione per rafforzare le proprie competenze con la possibilità di frequentare corsi di formazione e master universitari".

"Si tratta di un intervento molto importante per aiutare quei lavoratori e quelle lavoratrici a cui è stata applicata la Cassa Integrazione o FIS, con sospensione a zero ore dal rapporto di lavoro nel 2021 - spiega l'assessore al Lavoro, Nuovi diritti e Formazione della Regione Lazio, Claudio Di Berardino - Una misura che si colloca nell'ambito degli interventi già realizzati come Regione per contrastare gli effetti derivanti dal persistere dello stato d'emergenza causato dalla pandemia".

"La richiesta del contributo può essere inoltrata per ogni figlio in età scolare o universitaria sino ad un massimo di 3 figli – conclude Di Berardino - e dovranno essere presentate dalle ore 9 di lunedì 14 febbraio alle ore 17:00 di lunedì 4 aprile 2022".

Nel dettaglio l'ammontare del contributo è pari a:

• 1.000,00 euro per lavoratori e lavoratrici che nel corso del 2021 per un periodo uguale o superiore a 28 settimane hanno usufruito della Cassa Integrazione oppure sono stati destinatari di trattamento salariale in costanza di rapporto di lavoro relativo al FIS o a altri Fondi Bilaterali, con sospensione a zero ore;

• 750,00 euro per lavoratori e lavoratrici che nel corso del 2021 per un periodo compreso tra 20 e 28 settimane hanno usufruito della Cassa Integrazione oppure sono stati destinatari di trattamento salariale in costanza di rapporto di lavoro relativo al FIS o a altri Fondi Bilaterali, con sospensione a zero ore;

• 500,00 euro per lavoratori e lavoratrici che nel corso del 2021 per un periodo inferiore a 20 settimane hanno usufruito della Cassa Integrazione oppure sono stati destinatari di trattamento salariale in costanza di rapporto di lavoro relativo al FIS o a altri Fondi Bilaterali, con sospensione a zero ore.