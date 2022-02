La città di Aprilia può tirare un sospiro di sollievo: la conferenza dei servizi della Regione Lazio nega l'autorizzazione al progetto della Paguro, che prevedeva la realizzazione di una discarica da 660 mila mc a La Gogna e la bonifica del sito inquinato nella stessa area. La decisione della Regione rispetto al provvedimento autorizzatorio (Paur) richiesto dalla società (riconducibile alla Rida Ambiente) è arrivato pochi minuti fa, nel corso della terza seduta della conferenza dei servizi. Un diniego che ha fatto gioire i consiglieri comunali di Aprilia e le tante associazioni presenti questa mattina in aula consiliare per assistere alla riunione (che si è svolta via web) ed è terminata poco prima delle ore 14. Al parere "non favorevole dell'iter istruttorio" riportato nel verbale seguirà nei prossimi giorni la determina del dirigente regionale per ufficializzare il diniego. "Appena terminata la conferenza dei servizi per il progetto di discarica della società Paguro le forze politiche del Consiglio Comunale di Aprilia, maggioranza e opposizioni, di nuovo compatte, di nuovo unite, possono manifestare finalmente tutta la loro soddisfazione. Con il parere negativo oggi espresso, infatti il nostro territorio - scrivono in una nota tutto i gruppi consiliari di Aprilia - è stato salvato dall'ennesima violenza, nonostante i tentativi di rinviare la decisione, nonostante l'offerta di compensazioni che mai sono state sul piatto della discussione, in quanto la posizione del consiglio comunale è stata chiaramente e nettamente contraria in toto ad una discarica nella nostra città, come è stato da sempre chiaro che questo impianto sarebbe stato destinato ad accogliere i rifiuti romani quindi a risolvere problemi altrui e non di questo territorio. Resta l'impegno a far sì che grazie ai fondi del Pnrr si possa finalmente procedere a realizzare l'unico punto fondamentale per Aprilia, ossia la bonifica pura e semplice, senza che dietro di essa si nascondano progetti deleteri per una città che continua ad essere virtuosa dal punto di vista della raccolta differenziata dei rifiuti e che oggi può finalmente esultare. Oggi è tempo di festeggiare la fine di un incubo nel quale è stato dimostrato che avevamo ragione, tuttavia la guardia resta alta rispetto a nuovi tentativi di aggressione alla nostra città già portati in discussione nell'ultima commissione ambiente. Aprilia è stata chiara, unita e determinata, e come accaduto nel 2017 sullo stesso sito, Aprilia ha vinto".