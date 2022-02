Nuovi alloggi Ater a Latina per gli studenti universitari. Questa mattina la Giunta regionale ha approvato la delibera per destinare alcuni appartamenti di edilizia residenziale pubblica agli allievi fuori sede con contratti di locazione a costi contenuti. In particolare, i nuovi alloggi sono situati nel quartiere "Nicolosi" del Comune di Latina: in via Emanuele Filiberto, in via Corridoni e un in via Grassi.

Con questa misura di assistenza abitativa, l'Ater provvederà alla pubblicazione di un bando per l'assegnazione degli alloggi agli studenti universitari.

"Questo provvedimento - ha spiegato l'assessore alle politiche abitative Massimiliano Valeriani - punta a fornire una prima risposta alle richieste degli studenti, mettendo a disposizione alcune soluzioni abitative a prezzi calmierati: l'Amministrazione Zingaretti sta investendo notevoli risorse e sta lavorando ad ampio raggio per affrontare le varie esigenze e garantire il diritto alla casa".

"E un tassello - ha aggiunto Marco Fioravante presidente di Ater Latina - delle azioni di politica sociale che stiamo attivando valorizzando il patrimonio abitativo dell'azienda dando un contributo anche a rivitalizzare un quartiere storico del capoluogo pontino con la presenza di giovani universitari"