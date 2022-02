Consegnati i libri che un'autorevole giuria di 100 bambini voterà. Sono stati donati questa mattina dalla biblioteca comunale Adriana Marsella di Cisterna di Latina alla biblioteca scolastica "Peter Coniglio" della scuola dell'infanzia Marcucci dell'I.C. Leone Caetani, una selezione di libri e un'urna dove la giuria, composta da circa 100 bambini dai 3 ai 6 anni di età, potrà votare ed eleggere i preferiti.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito del Premio Nazionale Nati per Leggere - Sezione "Crescere con i Libri" XIII Edizione che vede la Biblioteca Comunale di Cisterna selezionata tra le cinque biblioteche della Regione Lazio, una per ogni provincia.

Per l'occasione erano presenti il Vicesindaco e Assessore alla Cultura Maria Innamorato e l'Assessore alle Politiche per l'Infanzia Michela Mariottini, Danilo Di Camillo e Paola Carapellotti, rispettivamente coordinatore e referente del progetto Nati per Leggere Nord Pontino, e il Dirigente scolastico dell'I.C. Leone Caetani Nicolino Ingenito.

Come lo scorso anno, la selezione di libri diventerà oggetto di attività di promozione alla lettura nelle classi del plesso, dove le opere saranno lette e discusse in classe, tra aprile e giugno, insieme alle insegnanti formate NpL che aiuteranno la "baby" giuria a valutare e votare il libro preferito.

"Crescere con i libri", infatti, si pone come obiettivi favorire la lettura ad alta voce nelle scuole e nelle biblioteche, sviluppando il dialogo e il confronto intorno ai libri e agli albi illustrati per la prima infanzia; incoraggiare la lettura, diffondendo il piacere del leggere nelle famiglie con bambini piccoli; favorire la capacità di critica e di giudizio, valorizzando il ruolo di educatore e genitore; sviluppare una sempre maggior sinergia tra le biblioteche e le scuole.

I titoli selezionati e saliti al podio sono:

1. Una giornata da indiano / Jean-Luc Englebert. - Milano : Babalibri, 2020. - 1 volume (senza paginazione) : ill. ; 25 cm. - Traduzione di Manon Le Bourg. - [ISBN] 978-88-8362-482-7,

2. Il tunnel / Anthony Browne. - [Monselice] : Camelozampa, 2021. - 1 volume (senza paginazione) : ill. ; 23 x 28 cm. - Traduzione di Sara Saorin. - [ISBN] 9791280014108,

3. Temporale / Sam Usher. - Firenze : Clichy, 2021. - 1 volume (senza paginazione) : in gran parte ill. ; 31 cm. - (Carrousel). - Traduzione di Maria Pia Secciani. - [ISBN] 978-88-6799-755-8;

4. Domenica / Fleur Oury ; [traduzione dal francese di Anselmo Roveda]. - Torino : Giralangolo, 2020. - [18] carte : in gran parte ill. ; 26 cm. - (Giralangolo - Picture Books). - [ISBN] 978-88-592-6543-6;

5. Amelia / Cristina Bellemo, Simona Mulazzani. - Milano : Il Castoro, 2020. - 1 volume (senza paginazione) : ill. ; 31 cm. - [ISBN] 978-88-6966-645-2;

6. La bambina e la volpe / Kimiko Aman ; [illustrazioni] Komako Sakai. - Bologna : Kira Kira, ©2021. - [12] carte : ill. ; 23 x 23 cm. - Traduzione dalla lingua giapponese Roberta Tiberi. - Età di lettura: dai 5 anni.. - [ISBN] 978-88-320-1907-0;

7. Se incontrassi un orso / Silvia Borando. - Reggio Emilia: Minibombo, ©2021. - 1 volume (senza paginazione) : in gran parte ill. ; 24 x 24 cm. - Titolo della copertina. - [ISBN] 978-88-98177-76-9;

8. Selvaggia / Emily Hughes. - Cagli : Settenove, 2015. - [36] p. : tutto ill. ; 24 x 28 cm. - (Albi illustrati e cartonati). - Traduzione di Maria Chiara Rioli.- [ISBN] 978-88-98947-10-2;

9. Su e giù per le montagne / Irene Penazzi. - Milano : Terre di mezzo, 2021. - 1 volume (senza paginazione) : in gran parte ill. ; 32 cm. - Silent book. - [ISBN] 978-88-6189-678-9;

10. Dove crescono gli alberi / Yoon Kang-mi. - Milano : Topipittori, 2021. - [16] carte : in gran parte ill. ; 24 x 30 cm. - Testo stampato maiuscolo. - [ISBN] 978-88-337-0066-3.

È possibile trovare questi libri sugli scaffali della biblioteca comunale disponibili per il prestito.