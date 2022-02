L'Azienda Speciale della Camera di Commercio Frosinone Latina, intende dare l'opportunità alle aziende del settore arredamento-design del basso Lazio, di partecipare all'evento espositivo che avrà luogo nel quartiere di Fiera Milano a Rho, insieme a numerosi espositori provenienti da tutto il mondo. "I numeri del sistema imprenditoriale del settore arredo - dichiara Giovanni Acampora, Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina - riflettono una spinta alla ripresa, sostenuta anche dalla crescita delle esportazioni. La Fiera del Mobile è certamente un valido strumento a supporto dell'internazionalizzazione".

I prodotti presentati saranno suddivisi in tre tipologie: Classico, mobili e oggetti dallo stile intramontabile; Design, articoli caratterizzati da funzionalità, innovazione ed estetica; xLux, area dedicata al lusso in chiave contemporanea. I settori ammessi riguardano il sistema casa con arredamento ed architettura di interni, esterni e urbano; complementi di arredo e oggettistica; ceramica e arredo bagno; illuminazione; tessuti.

Sarà un'occasione concreta per le nostre imprese, nella fase di ripresa del settore arredo-design da sempre apprezzato a livello internazionale. Ogni anno oltre 370mila presenze da 188 paesi in media confermano il profondo valore del Salone Internazionale del Mobile quale palcoscenico della creatività e forum degli addetti ai lavori. "L'azienda Speciale ancora una volta vuole dare una solida opportunità - sottolinea Carla Picozza, consigliere delegato all'area Internazionalizzazione e Comunicazione di Informare anche a tutte le piccole imprese locali che operano nel settore per farsi conoscere nell'ampio panorama mondiale, attraverso questa vetrina di lancio e promozione - . Le aziende interessate a partecipare possono inviare una richiesta, corredata da foto dei prodotti che verrano presentati al Salone del Mobile, all'Azienda Speciale della Camera di Commercio Frosinone Latina, entro e non oltre il 18 febbraio, all'indirizzo: info@informare.camcom.it. Per info aggiuntive: tel. 0775 275267; 0775 275272.