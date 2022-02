I volontari dell'associazione Plastic Free di Legambiente si riuniranno a Capoportiere, domenica 27 febbraio, per ripulire un tratto di spiaggia e sensibilizzare centinaia di persone.

"Sarà una grande occasione dimostrativa, un segno forte che qualcosa sta cambiando, che qualcosa deve cambiare nella gestione dei rifiuti e per la salvaguardia di quest'unico meraviglioso pianeta che abbiamo" si legge nella nota dell'associazione.

"Il problema dell'inquinamento da plastica dispersa per terra e per mare e il pericolo che rappresenta sia per gli animali sia per l'uomo è ormai evidente e urgente. Con questo appuntamento si intende dare un forte segnale a cittadini e istituzioni. Crediamo fortemente, infatti, che si possa sensibilizzare soprattutto facendo il bene comune; perché ripulire l'ambiente incide sul bene e la salute di tutti. Per partecipare all'appuntamento di Domenica è obbligatorio iscriversi sul sito plasticfreeonlus.it: Basta andare nella sezione "eventi" e cercare la città di Latina, cliccando sull'evento apparirà un modulo per la registrazione con la possibilità di scaricare anche un modulo per i minori che vorranno partecipare".