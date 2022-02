Qualcosa sta cambiando nella gestione dei rifiuti del Lazio. Lo dimostra l'ultimo rapporto sui Comuni Ricicloni di Legambiente: sono 26 i Comuni Rifiuti Free nel Lazio, mentre sono 203 i Comuni Ricicloni con differenziata oltre il 65%. In questo scenario, la provincia di Latina è terza nella classifica regionale, arrivando al 58,86% di raccolta differenziata, ma eccellendo in quanto i tre Comuni più "Ricicloni" sono tutti pontini. Il primo in classifica è Spigno Saturnia, con l'85,97% di raccolta differenziata, seguono Norma (84,76%) e Fondi (84,07%).

Ancora una volta, la performance positiva dei Comuni plastic free e rifiuti free non riesce da sola a far volare la provincia, frenata da altri territori dove i valori sono estremamente bassi, come Ponza (10,9%), Ventotene (24,3%) e il capoluogo (29%). Si attendono miglioramenti per il prossimo anno, visto che il Comune di Latina ha annunciato di voler estendere il porta a porta in tutta la città entro il 2022.