"È stato firmato oggi l'atto amministrativo che avvia le procedure per l'intervento emergenziale di ripristino del passo marittimo a Rio Martino". E' quanto annuncia l'assessore comunale alla Transizione ecologica Adriana Calì.

"Dopo aver individuato, attraverso una variazione di bilancio e nelle more dell'erogazione dell'acconto da parte della Regione Lazio, le risorse per procedere nell'immediatezza, con Determinazione n. 200/2022 si è provveduto ad effettuare l'affidamento diretto per la progettazione, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza per l'esecuzione di un intervento emergenziale. Il prossimo obiettivo è l'approvazione del progetto esecutivo e l'avvio dei lavori in piena coerenza con il Protocollo firmato con la Regione Lazio. A tale scopo verrà convocato anche il Tavolo tecnico costituito da tutti i partner coinvolti nell'accordo".