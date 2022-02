"Verrà discussa nelle prossime sedute del Consiglio Regionale l'interrogazione che ho inoltrato al presidente e alla Giunta Regionale per sapere quali iniziative si vuole intraprendere per sostenere le aziende di autotrasporto che devono fare fronte ai rincari energetici". Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Enrico Forte.

"In queste settimane gli operatori economici sono preoccupati per il rincaro dei prezzi che, per quanto riguarda il gasolio, hanno superato il 30%, senza contare l'aumento delle materie prime che sta minando la tenuta di un comparto chiave per il nostro territorio, ovvero quello degli autotrasporti. In provincia di Latina occorre aggiungere la presenza di altri fattori critici, come la viabilità e il collegamento autostradale che rende ancora più oneroso il raggiungimento delle grandi via di comunicazione. A fronte di questo, ho sollecitato un intervento della Regione, i cui organi competenti potranno offrire una risposta a breve".