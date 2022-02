«Una bella iniziativa che spero possa diventare sempre più forte sul territorio e con la quale instaureremo certamente un costante dialogo». Simona Lepori, assessore alle Attività produttive di Latina, ha partecipato questa mattina alla presentazione del direttivo del Consorzio Horeca Latina, il nuovo soggetto che riunisce operatori di hotel, ristoranti, trattorie, pub, pizzerie, bar, catering. Il direttivo, al momento provvisorio, è formato da: Italo Di Cocco (presidente) Maria Popica (vicepresidente - rappresentante catering), e dai consiglieri Pamela Tarantino (ristoranti), Daniele Franchini (bar, caffè, pub) e Claudio Lepori (hotelleria).



«L'ambizione è quella di diventare un punto di riferimento per tutto il settore e soprattutto contiamo di diventare interlocutore con gli enti locali - ha detto Di Cocco Non possiamo nascondere che l'attuale situazione in cui versano ristoranti, alberghi, pubblici esercizi sia drammatica. Agli effetti della pandemia Covid si stanno aggiungendo quelli della crisi economica creata dall'aumento dei prezzi delle materie prime. Per questo ci faremo promotori di un confronto con le amministrazioni locali affinché ci siano sgravi sulle tasse e imposte di competenza per chi fa la nostra attività. Qui bisogna salvare un intero settore, che dà lavoro a migliaia di persone». Il presidente del consorzio ha spiegato all'assessore Lepori che «lo scopo del Consorzio Horeca Latina è quello di creare un forza contrattuale per chiedere ai nostri abituali o futuri fornitori un ulteriore scontistica riservata a chi presenterà la tessera associativa. Fatto salvo i rapporti già esistenti che permettono ad ognuno di noi di trattare con il fornitore in merito agli ordini, scarichi e pagamenti, che ognuno andrà a personalizzare in base alle proprie esigenze».