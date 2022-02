Esselunga rilancia anche ad Aprilia l'iniziativa "Essedona", il progetto per aiutare il territorio che si distingue per un modo diverso di fare beneficenza. La società ha infatti rinnovato il proprio impegno nei confronti della comunità, estendendo nella seconda città della provincia di Latina il progetto lanciato a Parma e Monza lo scorso aprile, in piena pandemia, "Essedona" nasce come progetto per aiutare il territorio e si distingue per un modo diverso di fare beneficenza: per la prima volta, infatti, sono i clienti a poter scegliere quali enti aiutare e a cui Esselunga farà una donazione.

A partire dal 19 febbraio fino al 19 maggio i clienti del negozio di Aprilia, potranno accedere alla sezione "Essedona", disponibile sull'app Esselunga, ed esprimere la propria preferenza su quali enti benefici sostenere tra quelli proposti. Al termine dell'iniziativa, Esselunga pubblicherà la graduatoria e destinerà una donazione ai progetti più votati. L'iniziativa "Essedona" rientra in un vasto piano di aiuti avviato da Esselunga a conferma dell'impegno per il territorio. Sarà possibile consultare www.essedona.it per avere maggiori informazioni.