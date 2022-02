Sono stati presentati i progetti previsti dal finanziamento della Regione Lazio per le opere anti erosione del litorale di Latina? E' la domanda che pone nella sua interrogazione al sindaco e all'assessore competente, il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Gianluca Di Cocco. "La Regione Lazio, per arginare il fenomeno dell'erosione costiera, ha stanziato 1.100.000 euro per il triennio 2019/2021 e previsto ulteriori 5.500.000 euro per il completamento di opere di protezione nel tratto tra Capo Portiere e Foce Verde, interventi di opere di ricostruzione, mediante ripascimento delle spiagge e delle strutture dunarie preesistenti, integrate con eventuali opere di contrasto all'erosione e di riassetto organico del lungomare, delle foci armate e delle opere portuali laddove interferenti e l'impiego di cave marine per la sabbia.

Per ottenere i fondi previsti dalla delibera regionale – prosegue Di Cocco – il Comune di Latina avrebbe dovuto presentare alla Regione dei progetti inerenti gli interventi da realizzare per preservare la costa. Il problema è che ad oggi non risulta che siano stati realizzati interventi di difesa della costa e questo non fa che penalizzare il nostro territorio, in quanto il litorale ha un preciso valore ambientale e storico e turistico. Per questo ho deciso di interrogare la giunta Coletta affinché sia spiegato se i progetti per il ripascimento sono stati o meno presentati alla Regione Lazio. Ci avviamo verso l'estate e il rischio è quello di un'ennesima stagione con la spiaggia mangiata dal mare".