La nuova squadra è assortita come sottolinea il nuovo presidente dell'Ordine degli avvocati. Da ieri è ufficiale: Giacomo Mignano guida le toghe pontine. E' stato commissario in due tranche (prima di Calabrò), ieri pomeriggio è stato eletto presidente quando si è svolto il primo Consiglio. Mignano conosce perfettamente la macchina che è già in moto. Il team è equilibrato: due uomini e due donne, esperienza ed entusiasmo per i nuovi ingressi. Il ruolo di vice presidente sarà ricoperto da Pier Giorgio Avvisati, eccellente il suo exploit elettorale, è stato il terzo tra i più votati. Il delicato ruolo di segretario è affidato a Chiara de Simone, presidente di Movimento Forense, l'area vicina ad Avvocatura Unita che ha espresso dieci consiglieri e infine il tesoriere sarà l'avvocato Maria Cristina Sepe, la prima donna tra le elette, anche lei ha una esperienza in seno al Consiglio. «Abbiamo una squadra rinnovata ma nella continuità: Pier Giorgio Avvisati aveva ricoperto già nella precedente consiliatura il ruolo di vice presidente ed è una vera garanzia. Abbiamo premiato il nostro alleato Movimento Forense e la sua rappresentante Chiara de Simone, la scelta infatti non poteva che ricadere su di lei e le sue competenze e infine c'è Maria Cristina Sepe che rappresenta il sud del Foro di Latina. E' stata la donna che ha preso più voti - ha detto Mignano - ed è un risultato significativo, il Sud del nostro territorio è importante e in Consiglio è rappresentato in tutto da tre consiglieri, due di maggioranza e uno di minoranza». Il lavoro è iniziato ieri. Motivato più che mai Giacomo Mignano.

«Sarò il presidente di tutti gli avvocati che rispettano le norme e la colleganza». Si parte subito con le prime commissioni. Il mandato durerà fino al 31 dicembre.