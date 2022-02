L'amministrazione comunale di Aprilia si schiera in maniera netta contro la guerra in Ucraina, promuovendo un flash mob che si terrà mercoledì 2 marzo alle ore 18.00 in piazza Roma. Una scelta ribadita con la delibera di giunta approvata ieri e con la bandiera della pace esposta dall'ufficio dell'assessorato alla Cultura. «E' importante in questo momento dare un segnale, anche cittadino, contro la guerra che sta infiammando l'Est Europa – commenta l'assessore alla Cultura con delega alla Pace, Gianluca Fanucci – lo scorso ottobre, come Comune, abbiamo preso parte alla Marcia per la Pace Perugia-Assisi, il cui tema era la frase di don Milani "I Care". Oggi vogliamo ribadire la necessità di prenderci cura del nostro pianeta, anche attraverso il rifiuto delle logiche che sostengono nuovi venti di guerra nel Vecchio Continente. L'invito a tutti i cittadini è chiaramente quello di partecipare numerosi».E un altro sit-in contro la guerra verrà organizzato domenica 27 febbraio alle ore 10 dall'Anpi di Aprilia sezione Vittorio Arrigoni, che invita associazioni e cittadini ad aderire al presidio davanti alla loro sede in via Carroceto (altezza liceo Meucci).