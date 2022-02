L'Ic Menotti Garibaldi e il Comune di Aprilia intitolano la nuova biblioteca della scuola a Domenico D'Alessio, sindaco di Aprilia dal 2009 al 2012. Questa mattina c'è la cerimonia del taglio del nastro alla presenza del primo cittadino Antonio Terra, della dirigente scolastica Giuseppina Forgione, degli assessori e consiglieri di Aprilia, dei familiari del compianto sindaco e di tante persone che - nel decennale della scomparsa di D'Alessio - lo hanno voluto omaggiare. La biblioteca scolastica, inagibile per oltre 20 anni, è stata ristrutturata grazie a un finanziamento della Regione Lazio di 800 mila euro e a 100 mila euro del Comune di Aprilia.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli