È arrivato l'ok al finanziamento di 5 milioni di euro del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per i progetti di rigenerazione urbana, presentati dall'amministrazione comunale di Cisterna di Latina.

Le proposte sono state accettate e la comunità di Cisterna vedrà nei prossimi mesi il miglioramento del decoro urbano e la ristrutturazione degli immobili scolastici, nonché la realizzazione di un nuovo parcheggio a servizio della Stazione ferroviaria.

L'importo di quest'ultimo finanziamento è di 540 mila euro e prevede la riqualificazione delle aree pubbliche intorno alla Stazione ferroviaria con la realizzazione di un parcheggio sopraelevato di 100 posti auto, così da favorire la mobilità sostenibile e lo scambio ferro-gomma.

Piazza XIX Marzo, Corso della Repubblica e l'area a ridosso del fosso di Cisterna saranno interessate da un intervento di recupero degli spazi urbani con il rifacimento delle pavimentazioni, la piantumazione di essenze arboree ed arbustive, il miglioramento dell'arredo urbano e la nuova illuminazione pubblica, grazie a un finanziamento di 950 mila euro.

Il plesso scolastico "Plinio il Vecchio", invece, vedrà la ristrutturazione del suo campo da basket, del campo da tennis, delle piste di atletica e delle tribune annesse, per completare l'offerta scolastica e coinvolgere le associazioni sportive locali. Inoltre, si interverrà sul miglioramento dell'illuminazione pubblica attraverso l'efficientamento energetico con la sostituzione dei lampioni presso l'area verde di piazza dei Bersaglieri e sul parcheggio di pertinenza della scuola; sulla realizzazione del foyer d'ingresso al teatro della scuola per rendere maggiormente fruibile il piccolo teatro e favorire lo svolgimento di eventi culturali e manifestazioni extrascolastiche; sulla riqualificazione e la messa in sicurezza del percorso pedonale di collegamento con il centro cittadino, attraverso la sistemazione dei marciapiedi di via Primo Maggio. L'importo finanziato è di 980 mila euro e a beneficiarne sarà l'intero quartiere conosciuto con il nome di "Shanghai".

Seicentomila euro sono l'investimento previsto per il plesso scolastico "Giovanni Cena" dove si concretizzerà il miglioramento dei percorsi pedonali di collegamento (percorsi tattili per non vedenti) e della viabilità carrabile di collegamento; la ristrutturazione dell'impianto sportivo all'aperto e dell'area ludica di pertinenza della scuola e l'adeguamento della palestra.

Infine, la rigenerazione urbana della zona del plesso scolastico "Alfonso Volpi", per un importo di 980 mila euro. Il finanziamento prevede la ristrutturazione e l'adeguamento dell'impianto sportivo all'aperto, ovvero il campo da pallavolo, quello da basket, le pista di atletica e salto in lungo, dell'area ludica e degli spazi esterni; la manutenzione straordinaria dell'auditorium con annesso palco per attività teatrali al fine di svolgere attività culturali anche in orario extrascolastico. Inoltre, è previsto il miglioramento della viabilità carrabile e pedonale di via dei Monti Lepini e di via Oberdan.

«Siamo felicissimi di aver avuto l'ok a questo finanziamento e devo dare il merito a tutto l'Ufficio tecnico del nostro ente, sia dell'urbanistica che dei lavori pubblici, che seppur sottodimensionati nel numero del personale, hanno lavorato per far sì che si potesse arrivare a quest'ottimo risultato – ha detto l'assessore all'Urbanistica, Edilizia Privata, Lavori Pubblici e Pubblico Decoro, Mobilità e Trasporti Andrea Santilli –. Il finanziamento all'interno del PNRR riguarda la rigenerazione urbana, e quindi i programmi di recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare alla scala urbana che puntano a garantire qualità e sicurezza dell'abitare sia dal punto di vista sociale sia ambientale. Cinque i progetti finanziati, due di riqualificazione urbana del centro con annesso la nostra Cisterna vecchia; tre riguarderanno il recupero di aree esterne di plessi scolastici e uno sarà concentrato sull'area della stazione, per dare inizio ad un processo di sistemazione di un'area di servizio così importante e strategica della nostra città. L'intento di questa amministrazione – ha concluso l'assessore Andrea Santilli – è quello, al netto di tutte le difficoltà, vista l'assenza di personale, di partecipare a più finanziamenti possibili per poter migliorare le condizioni di Cisterna».