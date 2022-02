"Il sindaco Damiano Coletta e il vice sindaco e assessore al Welfare Francesca Pierleoni, hanno partecipato all'inaugurazione dello sportello sociale aperto dalla SPI CGIL perché invitati dal sindacato stesso in quanto rappresentati istituzionali. L'amministrazione non ha assegnato alcuno sportello sociale ad alcun sindacato e ha sempre affidato i suoi servizi con procedimenti trasparenti, secondo quanto previsto dalla legge". Così, in una nota ufficiale, il Comune smentisce quanto affermato questa mattina dall'associazione Valore Donna, su presunti affidamenti "ad amici" da parte dell'ente (LEGGI QUI: "Sportello sociale, affidamento agli 'amici' da parte del Comune")

"Il Comune di Latina rispetta l'attività di tutti i sindacati e di tutte le forme associative che fanno iniziative per assistere la cittadinanza - prosegue la nota - La ricostruzione dell'inaugurazione dello sportello sociale della SPI CGIL effettuata in queste ore sui mezzi di comunicazione da parte dell'associazione Valore Donna sono frutto di una interpretazione distorta della notizia. L'amministrazione sta valutando la possibilità di presentare querela vista la gravità delle affermazioni fatte".