Un sostegno concreto alla popolazione ucraina messa in ginocchio dalla guerra. È questo l'obiettivo che stanno perseguendo il Comune di Ardea e la Croce Rossa Italiana - Comitato di Ardea, impegnati per una raccolta farmaci a carattere straordinario, al fine di poter inviare i medicinali nei territori dell'Est Europa.

L'iniziativa, che punta a coinvolgere tutta la cittadinanza desiderosa di donare un aiuto concreto al popolo ucraino, ha già visto l'adesione anche della Farmacia Bartolomucci, della "Casa di Francesco" e de "Le Case di Paola".

Sono stati predisposti dei punti di raccolta in diverse sedi, ma per agevolare ancora di più le donazioni e la consegna dei farmaci, venerdì 4 marzo 2022, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, l'Aula Consiliare "Sandro Pertini" di via Laurentina verrà aperta in via straordinaria proprio per la raccolta dei medicinali. Saranno presenti operatori della Croce Rossa Italiana.

Si ricordano gli altri punti di raccolta:

Croce Rossa Ardea, Via Bologna n. 1 (nei giorni 3-4-5-7-9-11 marzo, dalle ore 17:00 alle ore 20:00) - Cell. 334 2229751 o 328 8874529;

Farmacia Comunale Nuova Florida, Viale Nuova Florida n. 127;

Farmacia Comunale Tor San Lorenzo, Viale San Lorenzo n. 139;

Farmacia Bartolomucci, Largo Genova n. 8;

Casa Francesco, Lungomare degli Ardeatini n. 254 - Cell. 339.2111275 (chiamare per concordare il giorno e l'orario di consegna);

Le Case di Paola, Via Bergamo n. 18 (Ardea); Via Singen n. 18 (Pomezia); Via Ardeatina n. 385 (Lavinio-Anzio) - dal lunedì al venerdì ore 09:00-13:00 e ore 14:00-19:00 - Tel. 06 91430204.