"Lavoratori e imprese devono essere formati e informati, devono essere consapevoli dei loro diritti e dei giusti comportamenti da tenere sui luoghi di lavoro e come Regione Lazio continua il nostro impegno in tema di salute e sicurezza per costruire una cultura della prevenzione e lo facciamo investendo sulla formazione. Ieri infatti è stato pubblicato il Bando da 5 milioni di euro, si tratta di risorse della nuova programmazione europea 21/27, per la ‘realizzazione di interventi di consulenza, formazione e informazione nelle imprese sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro'. Lo afferma l'assessore al Lavoro e Formazione della Regione Lazio, Claudio Di Berardino.

"Possono partecipare al bando Imprese e organismi di formazione accreditati con proposte finalizzate alla predisposizione e adozione di modelli organizzativi e sistemi di gestione sperimentali e innovativi e alla realizzazione di interventi di formazione continua per aggiornare ed accrescere le competenze dei lavoratori e dei datori di lavori, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Con questo bando vogliamo favorire l'accesso delle imprese a sistemi organizzativi tecnicamente avanzati per la pianificazione e il coordinamento delle attività di prevenzione e gestione dei rischi legati alla sicurezza e alla salute, in ogni fase del ciclo produttivo. È necessario promuovere il ruolo attivo dei lavoratori e dei datori di lavoro per la diffusione di modelli comportamentali e l'acquisizione di specifiche capacità di gestione anche delle emergenze. Puntiamo ad assicurare la continua ricerca di soluzioni innovative e di strumenti organizzativi migliorativi delle condizioni di lavoro ed accrescere la conoscenza dei principali fattori di rischio per la salute e la sicurezza sul lavoro, quali cause di infortuni gravi e delle malattie professionali con riferimento specifico al comparto cui appartiene l'impresa. L'obiettivo della Regione è quello di investire sulla formazione per promuove la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, quale principio fondamentale per garantire alla persona un lavoro sicuro e al contempo rafforzare la competitività e la produttività dell'impresa".