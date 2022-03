"La data di apertura del centro raccolta rifiuti in località Chiesuola resta avvolta dal totale mistero. Come avevo anticipato nelle scorse settimane ho portato in seno alla commissione consiliare ambiente, che si è svolta martedì 1 marzo, la richiesta di chiarimenti sulla mancata apertura di un sito fondamentale, in termini di servizi, per la nostra comunità. Ho chiesto le ragioni dello stallo in cui il sito si trova e chiarimenti sulle tempistiche di apertura. Purtroppo, e come al solito, dall'assessore Bellini sono arrivate solo risposte sommarie e fumose". Lo afferma il consigliere comunale della Lega Vincenzo Valletta.

"Sulla tempistica ha parlato di settimane il che vuol dire tutto e non vuol dire nulla considerato che quelle settimane potrebbero facilmente tradursi in mesi. Ha riferito che ci sono delle questioni burocratiche da sistemare ma non si è degnato, nonostante i nostri solleciti, a chiarire quali siano e di quale entità. Per queste ragioni ho deciso di presentare una interrogazione al question time nella quale chiedo nel dettaglio quali siano gli ostacoli, di che natura, che da ottobre 2021 ad oggi impediscono l'apertura e la messa in funzione dell'impianto. Ho chiesto, inoltre, di conoscere con esattezza le tempistiche previste per l'apertura con la definizione di una data certa nonché di sapere lo stato dell'arte dell'iter per la piena funzionalità dell'impianto. Siamo di fronte ad una situazione a dir poco paradossale. Con i cittadini del comprensorio nord di Latina che avevano accolto con favore, ormai cinque mesi fa, la consegna delle chiavi dell'impianto all'Azienda per i Beni Comuni di Latina arrivata in pompa magna e con le foto di rito dopo i lavori di riqualificazioni iniziati ad aprile dello scorso anno. Con gli stessi cittadini che oggi chiedono, legittimamente, le ragioni di questo ritardo che impediscono loro di fruire di un servizio fondamentale quale il centro di raccolta di prossimità di Chiesuola rappresenta. Siamo di fronte al solito modus operandi di Lbc, del sindaco Coletta e del suo braccio destro Bellini, che si vendono la pelle dell'orso prima di averlo catturato. Come interpretare, stando i fatti, la sfilata per la consegna delle chiavi se non in stile puramente propagandistico ed elettorale? La consegna delle chiavi aveva senso se l'impianto fosse stato pronto ad entrare in funzione, in questo modo è solo fuffa. Ad oggi, tra l'altro, il centro di raccolta a Chiesuola è completamente abbandonato a se stesso. Non c'è un impianto di illuminazione operativo, non c'è vigilanza e il sito è in totale balia degli eventi con il rischio che il mancato utilizzo ne comporti presto il degrado con dispendio di risorse pubbliche, e quindi dei cittadini, inaccettabile. Confidiamo che per la risposta all'interrogazione l'assessore Bellini si prepari adeguatamente e non si affidi come al solito al vedremo, faremo, penseremo. Non si amministra con i se e i forse né tantomeno con l'approssimazione. Peccato che tale principio nelle maglie di Lbc e dell'attuale maggioranza del sindaco Coletta non voglia proprio fare breccia".