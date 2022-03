Il bar del palazzetto dello sport verso lo sgombero. E' quanto prevede l'amministrazione comunale di Latina in una ordinanza firmata dal dirigente del settore Patrimonio Paolo Cestra. Un provvedimento necessario, dice l'ente, in quanto gli occupanti gestiscono il bar nonostante sia scaduto il titolo della concessione. Il nuovo affidatario, infatti, non può prendere possesso dei locali se questi non vengono liberati.

Lo scorso agosto, infatti, s'è conclusa la gara per affidare la gestione del bar. Il vincitore però non ha ancora avviato l'attività. Il Comune aveva puntualmente comunicato all'affidatario precedente la riconsegna immediata del locale adibito al bar, proprio in ragione del nuovo affidamento. Il gestore precedente, però, sostiene che il proprio contratto sia ancora valido, per questo non lascia l'immobile. Il Comune, a questo punto, ha emesso l'ordinanza di sgombero, pubblicata ieri, che sarà eseguita dalla polizia locale. «Le operazioni di sgombero avverranno in tutti i casi, anche ove gli occupanti non venissero reperiti all'interno degli immobili, tramite apertura coattiva della porta di ingresso, inventario di mobili ed arredi ivi contenuti e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di tutte le spese di accesso, trasporto, deposito, di giudizio».