In un momento di profonda crisi, sia economica sia geo-politica, Italo Di Cocco, per anni presidente della Fipe Confcommercio, ha deciso di dare vita ad una nuova realtà, l'Associazione Horeca Latina. Un modo per dare respiro e speranza al settore.

Ma cosa propone attraverso la neonata associazione che rappresenta già, tra soci e fornitori, 60 aziende? «Bisogna premettere che l'Associazione Horeca Latina è formata da Ristoratori, albergatori, caffetterie, catering, pizzerie, Pub, ma anche da fornitori; l'idea geniale è stata quella di mettere insieme queste aziende, affinché gli stessi fornitori, a loro volta, divenissero clienti. Un esempio per tutti: Un fornitore può avere la card Horeca Lt, da poter utilizzare presso le aziende socie; pertanto se avesse bisogno di un Hotel, un ristornate, un locale per un matrimonio o un servizio catering, può in questo scenario usufruire dello sconto, già stabilito da regolamento; nel medesimo tempo può offrire, agli stessi soci Horeca Lt, lo sconto previsto in qualità di Socio/fornitore».

L'obiettivo perseguito è l'ampliamento del campo delle adesioni, in modo tale che le opportunità e i vantaggi per tutti si moltiplicheranno. Anche per gli utenti finali, che avranno ancor di più garanzia di qualità e professionalità da chi appartiene all'Associazione Horeca Latina. «L'obiettivo dell'Associazione Horeca Lt è quello di essere il più inclusiva possibile così da dare maggiori vantaggi a tutti gli aderenti». L'ideatore nonché ristoratore Italo Di Cocco, ex Presidente Fipe Confcommercio, si prefigge l'obiettivo di «esportare questo progetto in tutto il Lazio Sud; pertanto chiedo alla stampa, di diffondere tale iniziativa, per coinvolgere altre aziende dei settori sopra citati, per potersi unire e beneficiare dei servizi Horeca Lt. La particolarità sta nel fatto che, per l'adesione, sia come socio che fornitore dell'Associazione Horeca lt, è gratuita fino al 12 marzo».